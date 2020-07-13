Прохладная погода пока не планирует уходить из Украины

Об этом в своем Facebook рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, прохладный воздух завтра, 14 июля, охватывать большинство территории Украины.

"В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18+23 градусов. На Юге, традиционно, и на юго-востоке будет теплее, комфортные +20+26 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада и периодическими порывами добавит прохлады", - отметила Диденко.

Что касается дождей и грозовых ливней, то следует готовиться жителям Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

В других украинских регионах могут быть местами локальные дожди, а без существенных осадков, лишь на Юге и Востоке.

"В Киеве вторник обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем прохладным. Ночью, вечером, утром +13+17 градусов - брррр, а днем такое себе лето, +18+20 градусов. Существенные осадки в столице - вряд ли, такой себе где-то небольшой дождик. Поэтому дышите свободно, внимательно следите за прогнозом погоды и за самой погодой", - резюмировала Наталья Диденко в своем новом прогнозе погоды.

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По словам синоптика Леонида Горбаля, последний месяц лета запомнится украинцам жарой и минимальным количеством осадков.

Горбаль в общении с журналистами отметил, что последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, а температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода будет и в начале августа.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем и +18…+20 ночью", – продолжил синоптик.

Долгожданная прохолада придет в Украину уже в двадцатых числах августа.

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