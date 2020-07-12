Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречными формами во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Седокова позирует, лежа на руке у своего возлюбленного. При этом красотка снимает себя с самых выгодных ракурсов, демонстрируя роскошную фигуру в купальнике.

Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники были лишены такой возможности, ведь Седокова опубликовала их у себя в Сторис.

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«Для меня сексуальность - это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность...», — говорится в сообщении.

На снимках Седокова предстает в невероятном мини, показывая невероятную красоту. Камера постепенно приближается к ней, а сама певица изгибается до невероятности.

Благодаря в этому в кадр попадают внушительные прелести звезды.

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