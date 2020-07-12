Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречными формами во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Седокова позирует, лежа на руке у своего возлюбленного. При этом красотка снимает себя с самых выгодных ракурсов, демонстрируя роскошную фигуру в купальнике.

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Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники были лишены такой возможности, ведь Седокова опубликовала их у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречной красотой в новой фотосессии и удивила неожиданным признанием

«Для меня сексуальность - это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность...», — говорится в сообщении.

На снимках Седокова предстает в невероятном мини, показывая невероятную красоту. Камера постепенно приближается к ней, а сама певица изгибается до невероятности.

Благодаря в этому в кадр попадают внушительные прелести звезды.

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Если бы у тебя была возможность касанием волшебной палочки превратиться в самую сексуальную женщину планеты? Какая бы ты была? Опиши мне пожалуйста в комментах 👇🏻 ⠀ Для меня сексуальность- это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность... ⠀ Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная. ⠀ А можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но не сложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт. ⠀ Через 5 дней начнётся мой курс «Я женщина которую хотят» ❤️ Он дорогой, но ваша новая жизнь стоит этого! И разве ты дешевая? ⠀ А завтра ... Завтра мы с @pavlovskaia_evgeniya проведём Бесплатный мастер класс #Просекс Женя расскажет о том, как убрать болоки в сексе, почему девушки очень редко получают удовольствие и много другого. А я расскажу секретные приемы и личную историю как из гадкого утёнка, превратилась в одну из самых желанных женщин страны. И являюсь ей уже больше 15 лет, что для моих 65 достаточно не плохо 😉 ⠀ Мастер класс бесплатный, но нужно пройти очень легкую регистрацию, по ссылке у меня в профиле 👆🏻 Не хочется левых людей, ведь тема личная. Итак завтра в 18.00 мы будем создавать новую тебя, желанную и счастливую 🤗❤️

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