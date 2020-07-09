Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова раскрыла пророчество, которое сделала мать актера Михаила Ефремова перед смертью

Слова передает издание «Собеседник».

«То, что с Мишей случилось, конечно... Аллочка Покровская, его мама и очень дорогой мне человек, незадолго до смерти говорила: «Я так нервничаю — Мишу или посадят, или убьют». Вот что такое материнское сердце», — поделилась актриса.

Ахеджакова добавила, что считает, будто в этом деле есть важные детали, которых пока не озвучивают.

«Мне кажется, и тут я прислушиваюсь к порядочным и умным людям, которые независимо расследуют это происшествие, что есть какие-то очень важные детали, о которых мы не знаем. И сейчас я склоняюсь к тому, что у этого дела есть режиссер», — отметила актриса.

Ахеджакова также добавила, что видео с камер наблюдения, которое попало в сеть, может быть смонтированным.

«Я не знаю, что было с Мишей, но есть, например, полковник полиции из Смоленска, который всю жизнь занимался этими дорожными авариями. Так вот он подробно разбирает это ДТП и настаивает, что видео с дорожных камер смонтировано. И нет никаких оснований думать, что это конспирология. Нет! Там много странного. Пьяные люди иногда собой не владеют. Я не знаю, кто Мише подливал и с кем он выпивал. Но вижу, что на телевидении в отношении Ефремова творится просто шабаш», — высказала свое мнение о происходящем актриса.

Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч из-за долгов за джип "Гранд Чероки", на котором он попал в аварию на Садовом.

Сообщается, что актер не доплатил за авто 117 650 транспортного налога. Мировой суд Хамовнического района взыскал эту сумму с Ефремова по запросу ИФНС №4.

Однако, после аварии это авто уже вряд ли пригодно к дальнейшему использованию. Сейчас оно припарковано на служебной стоянке полиции.

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