Вторая волна пандемии китайского вируса грозит стать значительно серьезнее первой, ученые со всего мира бьют тревогу и призывают ВОЗ срочно принять меры

Дата нового удара страшной заразы определена. При этом все усложняется из-за того, что вирус становится все опаснее.

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил о том, что новую волну инфекции стоит ждать в ноябре-декабре.

Он отметил, что к новой волне заболевания нужно серьезно готовиться, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на китайский вирус симптомами.

"Надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого китайский вирус. В этом большая проблема", — сказал врач.

Эйдельман предупредил, что осенняя волна будет значительнее летней, связанной с отменой карантинных ограничений.

При этом, группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с уханьской инфекцией. По их данным, вирус может находиться в воздухе гораздо дольше, передает The New York Times.

Документ подписали 239 ученых. Специалисты утверждают, что вирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет вирусу проникать в организм во время дыхания.

Даже в своем последнем обновлении о вирусе, выпущенном 29 июня, ВОЗ заявила, что воздушная передача вируса возможна только после медицинских процедур, при которых образуются аэрозоли или капли размером менее 5 микрон.

Также ученые отмечают, что вирусом инфицируются по всему миру - в барах, ресторанах, офисах, на рынках и в казино. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе дольше.

Но и это еще не все. Оказалось, что у части переболевших китайским вирусом пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления. Такое заявление сделал заявил профессор университетского медицинского комплекса Шарите и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Что важно отметить, среди тех, у кого не проходят симптомы вируса, молодые люди, у которых ранее не было проблем со здоровьем.

"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем", — сказал специалист.

Профессор подчеркнул, что ковид — это "непростой вирус" и сравнивать его с обычной простудой было бы неверно.

"Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом [из-за слабости и нарушения дыхания] даже спустя несколько месяцев после болезни", — пояснил он.

Сейчас еще остается не изученным вопрос, как болезнь влияет не только на легкие, но и на другие органы .Если китайский вирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов.

Напомним, что ученые выяснили причину многих опасных болезней.

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