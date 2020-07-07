Популярная исполнительница Анна Седокова серьезно травмировалась на съемках нового клипа

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Артистка опубликовала момент падения, а затем видео, где ей оказывают помощь. Седокова сильно содрала кожу на коленях и ладонях. Также она поделилась своими впечатлениями, которые испытала сразу после падения.

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнутся!!! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались», - написала она.

Седокова рассказала, что в результате падения колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. Но, несмотря на это, она решила продолжить съемку клипа.

«А давайте снимать! Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. Удивительно, как песни сбываются. В песне «Самолёты» есть слова про не дай мне упасть ... Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся», - заявила артистка.

Отметим, в сети сначала не поняли, что падение не было запланированным. Но когда певица все объяснила, ей массово стали писать слова поддержки.

«Моя самая сильная и самая невероятная♥️ Люблю, восхищаюсь и горжусь!!!! Поправляйся скорее!!!», «О Боже, это была не игра... Поправляйтесь Аня», «Ждёт теперь с нетерпением! Уверенна оно того стоило!!!», «Анна, я так сочувствую Вам, так больно Вам, наверное, до сих пор. Поправляетесь скорее», - пишут в комментариях.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.