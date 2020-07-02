Популярная российская актриса Эвелина Бледанс покружилась в очень интересном платье

Звезда опубликовала видео с отдыха вместе с сыном, Семеном, сообщает Politeka.net. На кадрах актриса предстала в нежном платье до пола (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глубокое декольте наряда позволило немного рассмотреть грудь артистки. Она кружилась, хватая юбку, а тем временем ветер развеивал ее длинные ровные волосы.

Стоит отметить, что начиналось видео с того, как Эвелина идет за ручку со своим сыночком. Мальчик был одет в яркую рубашку и желтые шорты.

Семен улыбался, а в момент, когда мама отпустила его руку, он шел за ней.

"Мне все чаще хочется наряжаться. Просто так, для себя, и для своего сына, конечно! Платье... мне кажется соответствует образу Принцессы для правильного развития мальчиков. Или вы думаете им все равно?", - подписала кадры артистка.

За два часа пост собрал около 19 тысяч просмотров и много комментариев:

"Божественно красивое платье!!!🌺🌺🌺 просто нимфа! 😍", "Опять дефкам чё-та впариваешь?", "Эвелина, может это и правильно. Мальчикам надо видеть красоту с детства. А мне не хочется наряжаться ни для себя ,ни для сына((( 😢 не люблю себя от слова вообще. Учиться бесполезно. Когда всё внутри потухло и завяло((", "Эвелина, не все равно! Наряжайтесь! Радуйте сыночка! Платье очень красивое и нежное .😍", "Сколько в Вас света и любви❤️❤️❤️❤️❤️", "Эвелина, конечно им не все равно! Думаю, что деткам с ментальными нарушениями тем более. У таких деток особенное чувство понимания прекрасного. У моего сына аутизм, и я всегда стараюсь выглядеть красиво, женственно, стильно".

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