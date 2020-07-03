Знаменитости стремятся к идеальным фигурам и иногда, увы, могут переборщить

Давайте познакомимся с красотками, которым не стоит больше худеть, а иногда и лучше даже набрать несколько кило, передает Politeka.net.

18-летняя восходящая звезда, дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, поразила фанатов своей худобой. Хотя в модельном бизнесе приветствуется стройность и дисциплинированное питание, однако болезненная худоба - ни к чему.

Модель Белла Хадид стала худышкой не просто так, а благодаря диетам. После того, как красотка сбросила килограммы, по ее словам, она стала более уверенной в себе.

Актриса Анджелина Джоли несколько лет назад изнурила себя диетами и ее худоба казалась очень болезненной. После развода с Брэдом Питтом знаменитость стала приходить в себя, набрав несколько килограммов обратно, однако некоторые считают, что этого недостаточно.

Звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова обладает интересной внешностью. Звезду ни раз обвиняли в излишней худобе. Поклонники просят Светлану больше есть.

Певица и телеведущая Ольга Бузова худенькая девушка и на некоторых фото видны ее ребра. Звезда выглядит чудесно, но пару "лишних" килограмм ей не помешают и совершенно не испортят фигуру.

Напомним, Кайя Гербер опубликовала в Инстаграм снимок, на котором позирует в купальнике и широкополой шляпе, полностью скрывающей ее лицо. Больше всего внимания на снимке обращают на себя два маленьких щенка, которых модель прижимает к груди.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала на надувном матрасе посреди бассейна в микроскопическом белье без верха.

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".