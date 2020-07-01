Популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась естественной красотой и покорила всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Уход за кожей не бывает универсальным, согласны? Сегодня коже требуется увлажнение, завтра нужно поскорее убрать высыпания или уменьшить поры. Тканевые маски для лица … для любого каприза вашей кожи. Для своей кожи я нашла маски», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в одном халате, демонстрируя, как она ухаживает за кожей. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Люблю», «какая красота», «бомба даже в одном халате», «настоящая женщина! Обожаю», - пишут они.

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На фото Седокова показывает себя в красном платье в пол, которое было с открытыми плечами. Благодаря этому можно заметить, что Анна не надевала в этот раз белье. Образ красотка дополнила белыми кроссовками, а волосы решила собрать в хвост. Девушка стояла на фоне березы и задумчиво смотрела вверх.

Фанаты почти за час поставили 10 тысяч лайков и написали комментарии.

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