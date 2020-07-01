Известная украинская певица Анна Седокова показала необычный летний образ

На фото Седокова показывает себя в красном платье в пол, которое было с открытыми плечами. Благодаря этому можно заметить, что Анна не надевала в этот раз белье. Образ красотка дополнила белыми кроссовками, а волосы решила собрать в хвост. Девушка стояла на фоне березы и задумчиво смотрела вверх. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты почти за час поставили 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"То чувство, когда хватает только на носки ", "Всё-таки платье, есть платье, в нём всегда красивее", "Анна, выглядите великолепно", "Богиня", "У платья отличный оттенок, такой по-летнему сочный", "лучшая!!! Удачи в творчестве и в жизни!".

Сообщалось, что 37-летняя певица Анна Седокова, которая уже успела стать многодетной матерью, с удовольствием показывает поклонникам свои «мамские» будни.

Так, недавно Анна поделилась очередной фотографией, на которой позирует со своим самым младшим ребенком – трехлетним сыном Гектором.

Ранее мы писали, что Анна Седокова официально примерила на себя маску коварной разлучницы, расстроив свадьбу известному спортсмену, за что экс-пассия ее возлюбленного наделила Анну нелестным эпитетом.

В интернете много появилось домыслов и сплетен о том, 24-летний Андрей Миронов расстался с бывшей возлюбленной прямо перед свадьбой.

Напомним, Анна Седокова призналась, что использует фотошоп

А еще Politekaa писала, что Седокова обтянулась красным латексом и поразила всех

Также Politeka сообщала, что Седокова разревелась, но на помощь пришел защитник



