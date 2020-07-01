В четверг, 2 июля, погода разделит Украину: пока одна часть будет греться под летним солнцем, другую – подмочат дожди с грозами

О том, чего ждать украинцам от погоды на второй день июля, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что значительная часть нашей окажется под влиянием антициклона Valentin. А это значит, что погода будет солнечной.

В то же время дожди и грозы нагрянут к жителям западной Украины, а также некоторых районов Луганской, Донецкой и Запорожской областей, а также в Крыму.

«Западные дожди приведет фронт циклона Thekla (карта 2), который распоряжается на территории континентальной Европы и даже организует 2 июля в Норвегии, недалеко от Осло, мокрый снег! (На карте 1 сиреневая пятно)», - отметила синоптик.

А вот в Украине температура будет жаркой от +27 до + 33 градусов.

Жарко будет и в Киеве. Столбики термометров могут подняться до + 30 + 32 градусов, осадки маловероятны.

Более комфортной погода в столице ожидается в субботу-воскресенье. Синоптик прогнозирует +26 +28 градусов.

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