Второй месяц лета принесет в Украину ухудшение погодных условий

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, июнь заканчивается, оставляя в наследство июлю атмосферный фронт с дождями и грозами. Диденко отмечает, что над северной частью Европы сейчас зависли сразу несколько циклонов, которые принесут в Украину дожди, грозы и шквалы с градом.

Уже 1 июля, по прогнозам Диденко, в Украине пройдут кратковременные дожди. Они ожидаются в восточных регионах. Небольшие осадки ожидаются в западных и северных областях.

Синоптик отмечает, что вместе с фронтом в страну придет похолодание. Температура воздуха опустится до 24 градусов. Благодаря этому украинцы наконец то смогут вдохнуть свежий воздух.

В столице Украины 1 июля тоже упадет температура, спадет жара. Осадков в Киеве в среду не ожидается.

Стоит отметить, что такая умеренная погода продержится в Украине, как минимум, до субботы. Украинцы смогут передохнуть, чтобы вновь встретить жаркое лето. Как известно, июль в Украине будет очень переменчивым, ведь погода будет контрастной: дожди, грозы и похолодание будут сменяться невыносимой жарой. Правда, этот же месяц синоптики называют самым жарким в 2020 году.

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