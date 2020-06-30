Второй месяц лета принесет в Украину ухудшение погодных условий
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net.
По ее словам, июнь заканчивается, оставляя в наследство июлю атмосферный фронт с дождями и грозами. Диденко отмечает, что над северной частью Европы сейчас зависли сразу несколько циклонов, которые принесут в Украину дожди, грозы и шквалы с градом.
Уже 1 июля, по прогнозам Диденко, в Украине пройдут кратковременные дожди. Они ожидаются в восточных регионах. Небольшие осадки ожидаются в западных и северных областях.
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Синоптик отмечает, что вместе с фронтом в страну придет похолодание. Температура воздуха опустится до 24 градусов. Благодаря этому украинцы наконец то смогут вдохнуть свежий воздух.
В столице Украины 1 июля тоже упадет температура, спадет жара. Осадков в Киеве в среду не ожидается.
Стоит отметить, что такая умеренная погода продержится в Украине, как минимум, до субботы. Украинцы смогут передохнуть, чтобы вновь встретить жаркое лето. Как известно, июль в Украине будет очень переменчивым, ведь погода будет контрастной: дожди, грозы и похолодание будут сменяться невыносимой жарой. Правда, этот же месяц синоптики называют самым жарким в 2020 году.
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