Погода в Украине 28 июня устроит переполох, безоблачное небо и солнце сменят дожди с грозами

Так, синоптики из Украинского гидрометеорологического центра утверждают, что сегодня на западной части страны будут сильные дожди с грозами. Несмотря на это воздух прогреется до 27-30 тепла. В ночное время суток стоит ожидать от 15 до 19 градусов выше нуля, передает Politeka.

На севере Украины также будут дожди с грозами, однако здесь температура воздуха достигнет 28-31 градуса по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют 16-18 тепла.

Жителям центральных регионов стоит приготовиться к безоблачной погоде и невероятной жаре. Лишь в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Синоптики утверждают, что в отдельных районах возможен даже град и шквалы до 15-20 метров за секунду. Температура днем здесь будет в районе 29-31 тепла, а ночью около 17-19 по Цельсию.

Украинцам на юге стоит ожидать от погоды невероятный жары, вплоть до +32 днем. Ночью столбик термометра опустится до 17-19 градусов. Осадков не предвидится.

На юге Украины будет от 29 до 31 жары днем, а ночью около 14-16 градусов. Дождей или гроз синоптики не прогнозируют.

В Киеве и области, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, будет дождливо и с грозами. Несмотря на это, воздух прогреется до 29-31 тепла. Ночью показатель будет в районе 17-19 выше нуля.

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