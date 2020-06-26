Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась роскошными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимке виден архивный выпуск мужского глянца Playboy с Астафьевой на обложке. Звезда позирует в бассейне без белья, оголив пикантные формы. Авторы фотографии закрыли их надписями, а поверх журнала поставили стакан с водой.

«Надеюсь, это водка», - ответила Астафьева.

Обратим внимание, что поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадр звезды выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала новый кадр, сделанный во время одной из последних фотосессий.

В этот раз певица восхитила фигурой без белья и прикрывшись специальными украшениями-розами вместо лифчика. При этом Даша решила сверкнуть не только изгибами стройной фигуры, но еще и восхитить прической.

Сначала звезда выставила в разделе Стори интригующий кадр, а затем отметила фотографа, сделавшего снимок. Даша предстала с афрокудрями и легким макияжем. Однако, факт того, что певица позировала без лифчика привлек больше всего внимания. Поклонники отметили в комментариях в шутку, что такие цветы должны быть "точно без шипов".

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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