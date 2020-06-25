Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала новый кадр, сделанный во время одной из последних фотосессий

В этот раз певица восхитила фигурой без белья и прикрывшись специальными украшениями-розами вместо лифчика. При этом Даша решила сверкнуть не только изгибами стройной фигуры, но еще и восхитить прической, пишет Politeka.

Сначала звезда выставила в разделе Стори интригующий кадр, а затем отметила фотографа, сделавшего снимок. Даша предстала с афрокудрями и легким макияжем. Однако, факт того, что певица позировала без лифчика привлек больше всего внимания. Поклонники отметили в комментариях в шутку, что такие цветы должны быть "точно без шипов".

Также Даша решила показать, как перевоплотилась в стильную даму - леди из 60-х годов. Все благодаря ее стильному наряду, яркому макияжу и аккуратной укладке. Похоже, Даша решила поэкспериментировать с образами и показать новый стиль, чем удивила поклонников.

Так, певица позировала в стильном платье в черно-белую клетку длинны миди, дополнив образ стильными туфлями лодочками на среднем каблуке и аккуратной черной сумкой. Завершением ее образа стали ретро-очки в модной оправе.

«Лето шестидесятых. Это я о своём весе, хоть и неприлично😂🤭», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Изящная как статуэтка», «Да какой там вес! Вы самая красивая на всём свете! ❤», «❤️🔥👍все прилично и отлично💯», «Ретро дива века 😍», №Какая неприлично эффектная дама👌👍», «Красотка 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромница!)», «Красивейшая🔥».

До этого Даша Астафьева похвасталась фигурой в облегающем наряде в сетку

«Поцелуи солнца…не опасны», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Астафьева позирует в облегающем наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Знаменитость задрала руки и элегантно смотрит ввысь. Обратим внимание, что фотографом Астафьевой выступила ее близкая подруга – ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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