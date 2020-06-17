Принц Вільям ризикує стати сліпим через кілька років

Про це пише видання National Enquirer.

За інформацією інсайдерів, герцога Кембриджського вразила страшна хвороба.

Як стверджує обізнане джерело, принц Вільям стрімко втрачає зір, через що спадкоємець королівського престолу звернувся за допомогою до медиків.

Не виключено, що на принца Вільяма могло вплинути втеча Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу.

Не секрет, що Вільям і Кейт зляться на своїх родичів через переїзд. Хоча Міддлтон намагається робити вигляд, що все в порядку, ми знаємо, що її особисте життя руйнується. Звістка про хворобу чоловіка стала великим ударом для Кейт. Її серце розбите", – підкреслив обізнаний інсайдер, наближений до королівської сім'ї.

Раніше ми розповідали, як принц Вільям принижувався перед Кейт Міддлтон перед весіллям. З'ясувалося, що герцог серйозно зганьбився перед майбутньою герцогинею.

Кейт Міддлтон довгий час розбурхувала уяву спадкоємця королівського престолу, і нарешті Вільям зважився познайомитися з молодою студенткою. Принц впевнено попрямував у напрямку дівчата, але несподівано спіткнувся і розпластався прямо у неї в ногах.

Але принцу Вільяму пощастило, адже після інциденту Кейт Міддлтон просто розсміялася, і між майбутніми герцогами Кембриджськими зав'язалася тепла дружба.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.