71-летняя российская певица Алла Пугачева удивила очередным помолодевшим видом в экстра-мини

Как известно, поклонники Алы Борисовны любят наблюдать за преображениями знаменитости и отмечать ее цветущий вид. В прочем, не всегда образы артистки воспринимаются фанатами положительно. В этот раз певица предстала в черном экстра-мини платье с аккуратными принтом на рукавах.

Алла Борисовна позировала, сидя в кресле и позитивно улыбаясь перед объективом. При этом звезда привычно скрыла глаза за солнцезащитными очками, а дополнить свой образ решила стильной черной кепкой с небольшим принтом звезды спереди.

Стоит отметить, новый кадр со знаменитостью немалый ажжиотаж в сети, ведь звезда выглядит правда молодо и ухоженно для своих лет. Поклонники даже написали множество комментариев, не обошлось и без критики:

«Жизнь очень короткая, нельзя ее расходовать на мусорные переживания © #аллапугачева #цитаты», – сообщается под фото на фан-аккаунте, посвященном жизни Аллы Борисовны.

Вот что ответили поклонники:

«Замечательная женщина ❤️», «Это точно . А в нашем возрасте- вторая молодость, что бывает не у каждого . С уважением», «Кто жизнью бит, тот большего в жизни добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеётся. Кто умирал, тот знает, что живёт! 😍❤️❤️❤️❤️», «К сожалению эту истину познаешь только прожив пол жизни..», «Что правда, то правда», «Ну куда опять задрала ляжки?», «какая вы умница!», «Читаю некоторых... А вас ... как она села , как «растопырилась» Дебилы !!! Сделайте хоть одну сотую, что сделала она», «Думаю не стоит так обнажатся!!!Это было лишним!».

Подобное, к слову, отмечали поклонники Аллы Пугачовой, недавно сверкнувшей фигурой в черном купальнике на отдыхе, и ранее:

На фан-аккаунте появился яркий снимок, сделанный супругом певицы во время отдыха. На представленном кадре артистка удобно отдыхала на шезлонге, загорая под палящим солнцем.

При этом артистка позировала в необычном черном купальнике и такого же оттенка тапочках с бантами. Алла Борисовна аккуратно завязала волосы и удивила фанатов жарким видом. При этом подпись на фан-аккаунте вышла довольно оригинальной:

««Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют» ©@maxgalkinru А.П.: «Больше так не делай!!!На первый раз прощу, на второй раз получишь по полной программе. Спасибо, что не в "белых тапочках"».

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