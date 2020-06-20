Курс доллара на следующей неделе будет стабильным, но вторая волна эпидемии внесет свои коррективы



Такое мнение выразили эксперты в комментарии изданию "Сегодня".



Проанализировав ситуацию на рынке валют они пришли к выводу, что еще неделю нас ждет стабильный курс.

"На следующей неделе коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится. Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее", - отметил Олег Пендзин.

В то же время, эксперты считают, что на будущий курс доллара может повлиять возможное ужесточение карантина, связанное с эпидемиологической ситуацией в Украине.

"Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением вируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина, и тогда с курсом может быть все что угодно, вплоть до обвала гривны", - отметил Андрей Шевчишин.

Пока ситуация не ухудшилась, эксперты советуют покупать иностранную валюту, но предупреждают, что выгоду вы вряд ли сможете получить до начала осени.

Стоить отметить, что ситуация с эпидемией в Украине продолжает усложниться. Последние дни тому подтверждение - вместо 200-300 случаев в день, как было три недели назад, мы имеем больше 800 случаев.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.

По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".



