Погода в Украине 20 июня будет не самой приятной для большинства регионов

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу в Украине будет дождливая, но теплая погода. Согласно прогнозу, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, и только на Востоке будет солнечно и сухо.

Так, в западных регионах ожидаются дожди с грозами и температурой воздуха около 22-25 градусов. Особенно дождливо будет во Львове и Ивано-Франковске.

В восточных областях будет сухо. Температура воздуха прогреется до 28-32 градусов.Больше всего повезет Донецкой, Луганской и Харьковской областям.

На Юге страны тоже будут дожди, что, конечно, помешает некоторым туристам отдыхать. Впрочем, температура компенсирует дождливую погоду. Столбики термометров будут показывать 24-28 градусов.

В Центре Украины тоже ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В Киеве в субботу будет дождь, а температура опустится до 27-29 градусов тепла. Ночью тоже будет тепло. Воздух прогреется до 18-20 градусов.

Отметим, что, по словам синоптика Наталки Диденко, украинцам в субботу не стоит уходить из дома без зонтика. Стоит также опасаться гроз с ливнями и сильным ветром. Синоптик добавила, что влажный воздух и высокие температуры – это рай для комаров.

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