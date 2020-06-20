Певица и участница популярной группы "ВИА Гра" Эрика Герцег показала свою красоту во всех деталях

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые соблазнительные фото на своей странице в Instagram.

Эрику Герцег называют фавориткой известного продюсера Константина Меладзе, ходят даже слухи об их романе. Неудивительно, ведь певица регулярно показывает, чем покоряет мужчин. На этот раз она сделала несколько селфи в машине.

Девушка позирует на камеру в темно-синем платье с широким декольте. Судя по фотографии, на ней нет лифчика, правда, самое интересное Эрика прикрыла своими волосами. Певица сделала себе яркий макияж с блестками, подчеркнув природные достоинства.

Многих пользователей социальной сети поразила красота Герцег, они поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Какая красотка! Выглядишь лучше и моложе, чем некоторые в 20"; "Желанная девушка!❤️❤️❤️ обожаю тебя!❤️❤️❤️"; "Эрика какая красивая❤️😘😘"; "Ты как куколка😍"; "Ты шикарная выглядишь 😍😍😍❤️❤️❤️😘😘😘 и тебе привет 😁😁😁 макияж очень красивый 😊😊😊"; "Какая же ты милая😘😘😘"; "Просто нет слов, все в топе, красавица - от чистого сердца".

Напомним, что Эрика Герцег в прозрачном белье превратилась в копию Брежневой: "Ничего себе!".

А еще Politeka писала, соблазнительная фаворитка Меладзе из ВИА ГРЫ устроила жаркую тренировку: "Вдохновляешь!".

Также Politeka сообщала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.