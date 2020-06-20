Что ждет его дальше

Российский актер Михаил Ефремов, который попал в ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прошел психиатрическую экспертизу

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, врачи признали актера вменяемым. Это значит, что он предстанет перед законом.

Известно, что Михаил Ефремов пообщался с психологом, психиатром и неврологом. Он вел себя вежливо и корректно. Его состояние специалисты описали, как депрессивное. Актер не стал отрицать своей наркотической зависимости. Кроме этого, он рассказал, что регулярно уходил в загулы. Что случилось в вечер смертельной ДТП он почти не помнит.

Отмечается, что специалисты сразу выдали заключение, так как диагноз актера был очевиден.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 8 июня. Актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Водитель фургона погиб. Как известно, Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Отметим, что авария разделила российское общество на две половины. Одни люди поддерживают Ефремова, другие осуждают его поступок и желают ему попасть в тюрьму на долгие годы.

Добавим, что о проблемах Ефремова с алкоголем известно давно. Актер начал злоупотреблять спиртным еще в молодые годы.

Напомним, что Михаил Ефремов в тяжелом состоянии, врачи не могут помочь: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, красавец-сын Ефремова впервые прервал молчание после ДТП: «Папа, я тебя…».

Также Politeka писала, что к Михаилу Ефремову срочно съехались дети: "Все кончилось".