Украинцев лишили части выплат, появилось срочное заявление: «Это коснется тех, кто…»
Украинским пенсионерам рассказали, почему в период эпидемии вируса из Китая они больше не получают «карантинную» тысячу.
Об этом рассказала замначальника управления Пенсионного фонда г. Северодонецка Елена Ветрова.
«В апреле была проведена выплата 1000 грн гражданам, у которых размер пенсий не превышает пяти тысячи гривен. Очень много получаем вопросов и жалоб от граждан, потому что многие считают, что выплата должна осуществляться каждый месяц», - отметила она.
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В то же время чиновница рассказала, что в мае и июне «карантинные» выплаты получали те, кто до этого их не получил. А сами деньги являются одноразовой выплатой, а не постоянной.
Доллар поскользнется, гривна устроила хитрую ловушку: курс валют от НБУ
Курс валют в Украине 19 июня проявит настоящую силу гривны, которая заставит доллар и евро пробить новое дно.
Об этом говорится в прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар под конец рабочего дня потерял пару копеек, хотя гривна «мариновала» его к этому практически целый день. Аналогичное наступление национальная валюта устроила на рынке евро.
Национальный банк ослабил доллар на 1,27 копеек, а евро на 1,02 копейки. Теперь курс валют выглядит следующим образом:
100 долларов – 2676,33 грн
100 евро – 3005,79 грн
Карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…»
Из-за роста заболеваемости в Украине ввели новые ограничения. Усилить карантинные меры решили в Закарпатской области из-за скачка числа заболевших китайским вирусом.
Так, до улучшения эпидемической ситуации в регионе будет запрещено:
- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Исключение составляют мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, сборы спортсменов национальных команд Украины;
- проводить свадебные мероприятия с участием более 10 человек;
- проводить поминки и ритуальные мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;
- осуществлять межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
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