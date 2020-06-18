Известная певица Анна Седокова решила порадовать свою и семью и удивила поклонников неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня я пообещала ему меньше работать . И день без телефона . Я согласилась . Так что я быстро расскажу какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Седокова позирует рядом со своим бойфрендом, демонстрируя роскошную фигуру в белом наряде. На других снимках певица уже одна, но все в том же белоснежном наряде. Семейный снимок произвел настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Красотка», «Я тебя обожаю», «очаровательная пара», «прекрасные. Счастья вам», «вот это кайфовые снимки», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась пышными формами в необычно смелом наряде.

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори звезда решила показать, как примеряет еще незаконченное новое плятье белого цвета. Летний наряд артистка создала по своему дизайну. Как известно, уже несколько лет Анна занимается продвижением собственного бренда, активно создает модную одежду и показывает первые наработки.

В разделе Стори она представила серию кадров, на которых позировала в магазине в новом наряде, который совсем не скрывал ее пышные формы. Девушка прошлась по магазину, показывая недоработанный наряд и рассказала, что декольте вышло слишком откровенным, поэтому она подумывает его прикрыть чем-нибудь.

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