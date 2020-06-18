Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась пышными формами в необычно смелом наряде

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори звезда решила показать, как примеряет еще незаконченное новое плятье белого цвета. Летний наряд артистка создала по своему дизайну. Как известно, уже несколько лет Анна занимается продвижением собственного бренда, активно создает модную одежду и показывает первые наработки, пишет Politeka.net.

В разделе Стори она представила серию кадров, на которых позировала в магазине в новом наряде, который совсем не скрывал ее пышные формы. Девушка прошлась по магазину, показывая недоработанный наряд и рассказала, что декольте вышло слишком откровенным, поэтому она подумывает его прикрыть чем-нибудь.

Также Анне пришлось самой прикрыть грудь, едва ли не выскочившую с наряда, поскольку свободное декольте вышло и правда ей не по размеру.

Такакже ранее появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

В то же время инсайдеры сообщают, что уехал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.

«Если РФ долго не откроет границу, а все к тому идет, Янис вполне может воссоединиться с прежней семьей. Янис на все не дает, короче. Как только ему надоест ее нытье и клянченье денег, он от нее уйдет».

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