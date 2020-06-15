Популярная украинская исполнительница Ирина Билык огорошила подписчиков признанием о том, что решила попробовать популярную диету

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Решила попробовать новую диету🤔,всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал её? Плюсы - минусы? Довольны ли результатом?», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пост Билык сопровождала снимком, на котором видно лишь ее изменившееся до неузнаваемости лицо и руку. Снимок и слова певицы спровоцировали настоящую бурю со стороны ее поклонников.

Среди тех, кто лайкнул снимок Билык была и популярная украинская исполнительница и солистка группы KAZKA, пышнотелая Александра Зарицкая.

«Боже, зачем оно тебе? Ты идеально выглядишь», «Почему-то думают, что это тяжело и невозможно, но оказалось - возможно все», «Зачем, вам не нужна диета, мы Вас любим такой какая Вы есть», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская певица Ирина Билык появилась на обложке одного из журналов.

Звезда отечественной эстрады часто удивляет своими образами. В этот раз на обложке одного из журналов она покорила своей яркой внешностью.

Билык позировала в зеленом полупрозрачном плаще. Она подвязала наряд поясом с черными надписями, выделив тонкую талию.

Откровенное декольте плаща все же никак не приоткрыло виды на более интимные места.

Под верхней одеждой виднелось нечто похожее на на нижнее белье.

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

Как сообщала Politeka, Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.

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