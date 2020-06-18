Народные депутаты поддержали предложение отменить государственную итоговую аттестацию, а также приняли решение по поводу ВНО-2020

За законопроект, который отменяет часть экзаменов, в четверг, 18 июня, проголосовали 356 народных депутатов. Этим документом депутаты освободили выпускников школ от прохождения ГИА. Это значит, что дети, которые завершают получение полного общего среднего образования, будут освобождены от экзаменов. Речь идет о школьниках, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений.

Цель документа – сократить риски, связанные с распространением китайского вируса.

Однако те, кто будет поступать в украинские вузы, не будут освобождены от экзаменов. ВНО-2020 состоится, несмотря на пандемию и карантин. Попасть в университеты мимо главного экзамена не получится. Выпускники смогут перенести оценку, полученную на ВНО, как оценку за ГИА. Сейчас в Министерстве образования работают над механизмом, который позволит перенести оценку за ВНО в приложения к свидетельству о среднем образовании. Впрочем, как объяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, дети будут самостоятельно решать, хотят ли они вписать в приложение оценку ВНО.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ВНО-2020 не планируют отменять. Кроме этого, на данный момент нет причин для того, чтобы переносить оценивание на август. Если такие причины будут, то Минздрав и главный санитарный врач сообщат об этом.

Напомним, что в украинских школах может все измениться, важное уточнение: «уже в сентябре…».

Как сообщала Politeka, украинцам огласили окончательный вердикт по поводу ЗНО: «все получат…».

Также Politeka писала, что Шмыгаль огласил важное решение, которое коснется тысяч украинцев: "С 25 июня...".