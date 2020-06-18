Карантин через епідемію вніс свої корективи в освітній процес. В Україні терміново змінюють правила: стало відомо, що скасовують, а що залишається
В 2020 році всім, хто закінчує повну загальну середню освіту (випускникам шкіл, коледжів і профтехучилищ), не доведеться здавати державну підсумкову атестацію.
Верховній Раді рекомендовано прийняти рішення про скасування ДПА, підтримане напередодні профільним комітетом парламенту. Ключові моменти, як тепер випускники отримуватимуть атестати і що буде зі вступом до вузів, пояснив у себе на Фейсбук-сторінці освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
За його словами, свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатки до них всі випускники отримають до кінця червня. У додатку буде записано "Звільнений/звільнена від ДПА".
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При цьому найголовніше, що українці повинні усвідомити, зовнішнє незалежне оцінювання - не скасовують.
"ЗНО - є і залишається надалі єдиним способом вступу у вищі навчальні заклади. Це повинно виглядати так: у червні всі отримують свідоцтва і додатки, людина здає ЗНО, а після того вирішує, якщо хоче вписати в додаток оцінку ЗНО, може це зробити", - пояснив Горбачов.
Так, випускник, який хоче внести оцінки ЗНО до свого додатка, звертається до установи освіти, щоб замінити цей додаток, вписавши в графі "ДПА" оцінки ЗНО.
Цьому рішенню передувала ініціатива президента Володимира Зеленського, який вніс законопроект №3669 "Про внесення змін у деякі закони України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".
Згідно з текстом документа, через карантин в результаті епідемії, "випускники (здобувачі освіти), які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації". Але разом з тим, за бажанням, можуть пройти ЗНО, що дозволить вступити до вузу.
Рада прийняла цей законопроект у четвер, 18 червня. Відзначимо, він дозволяє скасувати обов'язкове ЗНО для тих, хто не планує вступати до вищих навчальних закладів.
Раніше ми повідомляли, голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що якщо ситуація з захворюваністю не погіршиться кардинальним чином, то ЗНО стартує з 25 червня. В цей день заплановані тести з математики. Завершиться оцінювання 17 липня тестом з хімії. Всього заплановані іспити з 11 предметів.
Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".
Також Politeka писала, що українські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: «не пустять тих, у кого…»