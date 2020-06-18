В Украине планируют изменить систему начисления заработных плат. Рада рассмотрит Программу уже в четверг, 18 июня

Так, Программа деятельности правительства затрагивает вопрос роста зарплат, а также изменения системы начисления. Серьезное повышение коснется работников сферы образования и госслужащих, пишет "Сегодня".

В планах правительства – повысить фиксированную часть в структуре зарплат госслужащих до 70% и уменьшить, тем самым, размер премий (на сегодня, премиальные выплаты у многих чиновников могут составлять до 300% от их официальной зарплаты).

Концепция этой системы была опубликована еще в мае текущего года. Согласно ей, оклад будет составлять 70-80% заработной платы, а вариативная часть, то есть премии, – 20-30%, не более.

Также заявлено, что поменяется концепция оплаты труда работников сферы образования. Как именно выглядит система, пока еще неизвестно - в разработке. Из программы Кабмина ясно только, что повышать зарплату педагогам планируется постепенно.

Кроме того, говорится о том, что в педвузах планируется ввести "педагогическую интернатуру" (по типу медицинских) и отдельно оплачивать труд учителей-наставников.

Новшества коснутся и тренеров детско-юношеских спортивных секций, а также преподавателей профобразования и научных работников. Отмечается, что будут усовершенствованы механизмы оплаты труда.

О зарплатах медиков в программе Кабмина говорится об "обеспечении достойных условий и уровня оплаты труда, социальных гарантий". Также обещают обеспечить повышенную оплату труда тем, кто задействован в борьбе с китайским вирусом.

Как мы сообщали ранее, о повышении зарплат врачам заявил президент Владимир Зеленский. Речь о медиках, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь).

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – вырастут уже с сентября", - сообщил президент 17 июня.

Военнослужащим намерены сделать "американскую" систему денежного обеспечения, основанную на иерархии воинских званий и выслуге лет.

Шахтерам же обещают выплатить задолженности.

Ранее мы сообщали, в Украине собираются бороться с должниками по коммуналке более жесткими методами.

Кто не платит по счетам за коммунальные услуги, могут лишить водительских прав, возможности выехать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. Также собираются автоматически взыскивать задолженность с заработной платы или за счет имущества. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

Как сообщила Politeka, тарифы на коммуналку в Украине резко изменились, новые цифры: "По сравнению с апрелем..."

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния: "А завтра скажут почку отдай".