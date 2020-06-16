Красотка забыла о том, что на улице

Известная певица Ольга Меганская, солистка группы ВИА Гра, показала, как любит гулять на улице

На фото красотка позирует в пальто и платье. Ольга спустила бретели одежды, оставив голыми плечи и демонстрируя декольте, а пальто надела только на руки. Меганская закрыла от удовольствия глаза и подняла голову кверху. Звезда стояла на улице, когда ее снимали, позируя на фоне солнца, которое в данном случае придало кадру особой нежности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки, но так и хочется написать: "Не останавливайся".

Сообщалось, что известная певица Оля Меганская показала себя в сочном ракурсе.

Красотка позировала в латексных штанах и клетчатом пиджаке, который расстегнула. Под ним можно увидеть черный топ, а образ Оля дополнила красной шапкой-ушанкой, из-под которой торчали распущенные волосы. Меганская соблазнительно выгнулась у стены и снимала себя на телефон, пока ее сфотографировал другой человек.

Ранее мы сообщали, что певица и модель Ольга Меганская поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Ради пикантного снимка девушка скинула с себя рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Меганская смотрит в даль, сжав свою грудь руками, чтобы она выглядела еще большее.

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