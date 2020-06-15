Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась фигурой в облегающем наряде в сетку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Поцелуи солнца…не опасны», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Астафьева позирует в облегающем наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Знаменитость задрала руки и элегантно смотрит ввысь. Обратим внимание, что фотографом Астафьевой выступила ее близкая подруга – ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такой красоты и буквально «рассыпались» в комментариях.
«Бомба», «Талия, загльяденье», «с такой-то талией ничего не опасно!», «богиня», «великолепная Даша», пишут они.
Как сообщалось ранее, певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится дома без белья перед подругой.
В этот раз певица сверкнула фигурой в домашнем виде перед подругой Соней Плакидюк. Девушки показали, как веселились в президентском отеле и продемонстрировали свои главные достоинства. Яркий кадр Соня опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Так, украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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