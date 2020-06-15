Что они там все же делали?

50-летняя голливудская звезда и певица Дженнифер Лопес втиснула шикарные формы в узкие лосины и крохотный топ

Как передает Politeka.net, кадры красотки опубликованы в Инстаграм журнала ELLE Russia. Актрису застукали вместе с ее женихом, бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

На одном из кадров слегка растрепанная, но, безусловно, обворожительная, Джей Ло в солнцезащитных очках выходит из гаража, на другом - она уже вместе с любовником идут мимо зеленых кустов. Стоит отметить, эластичная ткань как нельзя лучше подчеркнула соблазнительные округлости звезды.

"Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в поиске нового гнёздышка! Звёзды были замечены на осмотре пляжного домика в Малибу, где они хотят провести лето вместе с семьей. Такая недвижимость обойдётся парочке в сумму около 70 000$. Предсказываем: летние фото Джей Ло будут жарче обычного 🔥 #elle #ellerussia", - говорится в подписи к фото.

Тем не менее, пользователи предположили, что парочка все же не ищет себе дом: "Они совместно купили дом в Малибу за 6,6 млн $ ещё в прошлом году! не ищут они гнездышко :) у пары дома в ЛА, Малибу, Маями бич, Нью!!!"

Ранее мы сообщали, Джей Ло опубликовала у себя в Инстаграм трогательное видео, на котором ее сын Макс играет с щенком, повторяя «Я люблю его». Мальчик буквально светится от счастья, а маленький питомец вовсю лащится к своему хозяину.

В какой-то момент к ним присоединяется сестра Макса Эмма, которая тоже не против поиграть с животным.

Джей Ло попросила совета у поклонников, как лучше назвать любимца, Янки или Тайсон.

"Тайсон звучит великолепно, а Коразон звучит потрясающе. Собаки - лучший подарок, и какое бы имя вы ни выбрали, они всегда будут любить вас", - писали в комментариях.

Напомним, что Дженнифер Лопес наплевала на возраст и устроила горячее шоу прямо на сцене: "Это космос".

Также Politeka писала, что бесстыжая Джей Ло потерлась об любовника на камеру: «Так усердно работает…».