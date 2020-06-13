50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась новым членом звездного семейства

На своей странице в соцсети красотка опубликовала трогательное видео, на котором ее сын Макс играет со щенком, повторяя «Я люблю его». Мальчик буквально светится от счастья, а маленький питомец вовсю лащится к своему хозяину.

В какой-то момент к ним присоединяется сестра Макса Эмма, которая тоже не против поиграть с животным.

"Какой он милый", – пишут в комментариях.

Щенок породы голдендудль – подарок ребенку от Джей Ло и ее возлюбленного Алекса Родригеса.

We got Max this adorable lil golden doodle and we haven’t named him yet! ✨What should we name this cutie!? Tyson or Yankee? All will be revealed soon! 🐶 Gepostet von Jennifer Lopez am Freitag, 12. Juni 2020

С именем для щенка звездное семейство еще не определилось. Так, бывший баскетболист интересуется у подписчиков, как лучше его назвать: Тайсон или Янки.

Отметим, что у малыша уже имеется свой аккаунт в социальной сети, где его хозяева публикуют трогательные фотографии щенка, а также совместные фото и видео с ним. Количество подписчиков страницы стремительно растет и уже приближается к 12 тысячам.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка показала, благодаря чему остается свежей и подтянутой в свои 50 лет. Звезда опубликовала снимок, на котором предстала в соблазнительном виде.

Певица надела маленький спортивный топик, который обтянул красивую грудь, а также оголил стройную талию и накачанный пресс.

Звезда позировала в спортивном зале. На одном из фото она сидит, нагнувшись, на тренажере. Артистка убрала волосы в высокий пучок из волнистых волос, а также засветила пышный бюст.

Напомним, что Дженнифер Лопес наплевала на возраст и устроила горячее шоу прямо на сцене: "Это космос".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес огорошила внешностью без макияжа и прически, звезду не узнать: реальные фото.

Также Politeka писала, что бесстыжая Джей Ло потерлась об любовника на камеру: «Так усердно работает…».