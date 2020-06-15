Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным симком

Как передает Politeka.net, снимок артистка выставила на своей странице в Instagram. Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фото Лорак позирует стоя на террасе.

Лорак одела экстра-короткое черное обтягивающее платье, а поверх него объемную кожаную куртку украшенную цепями. Обута «дива» в черные босоножки на высоченной платформе, что делает ее ноги, как отметили в комментариях, «бесконечными».

Глаза Лорак скрывает за солнцезащитными очками.

«Хочу на море!», - призналась певица в подписи к фото.

Отметим, образ Лорак, который обнажает ее ноги, буквально свел с ума ее фолловеров. В комментариях ее засыпали комплиментами.

«Самая лучшая😍», «Вау, какие ножки!», «Вы очень красивая», «Просто шикарная! 🔥😍💥 Дива! Необыкновенная красотка», «Фигура просто шикарная», «Ты хорошеешь назло бывшему мужу, молодец королева!!!», «Как Вы прекрасно выглядите😍 Каролиночка не налюбоваться Вами😍 Ну такая красотка😍 Люблю и восхищаюсь❤️😘», «Какие ножки у вас 😍🔥», «Самая шикарная😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥я тоже очень хочу на море😻😻��надеюсь, что скоро все наши желания исполнятся🤞🏻🤞🏻🤞🏻», - пишут в сети.

Среди тех, кто не устоял после соблазнительного фото, оказался и певец Сергей Лазорев, которому не единожды приписывали роман с Лорак. Он отреагировал на снимок «лайком».

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.