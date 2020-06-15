Курс валют ударит по всем фронтам, доллар и евро снова взлетели: НБУ предупредил украинцев
Курс валют в Украине 15 июня проявит настоящее лицо доллара и евро, которые буквально "затопчут" гривну.
Так, национальный регулятор решил неожиданно ослабить позиции гривны, из-за чего та прогнется под долларом и евро уже в первый рабочий день недели.
В частности, по отношению к доллару Национальный банк ослабил гривну на тринадцать копеек, а по отношению к евро всего на три копейки.
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Регулятор установил курс валют на понедельник, 15 июня, на следующем уровне:
100 американских США – 2673,03 гривен (+0,13)
100 евро – 3021,19 гривен (+0,039)
Ситуация на границе с Польшей обостряется, в ловушке оказались тысячи украинцев: кадры коллапса
На украинской границе образовались громадные очереди из-за заробитчан, которые хотят попасть в Польшу.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Politeka.
«Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска «Шегини» на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что в течение последних дней число путников, следующих за границей, растет», - говорится в сообщении.
Также в Госпогранслужбе уточнили, что причиной образования очереди стала польская сторона.
Минздрав заявил о новых правилах карантина с 15 июня, есть важный нюанс: "все должны иметь..."
С 15 июня Кабинет министров вводит новые правила карантина для пассажиров, которые прилетают в Украину
Как сообщает Politeka.net, об ограничениях при международных перелетах во время брифинга рассказал Максим Степанов.
После возобновления авиасообщения страны мира разделятся на "красные" и "зеленые", правила для которых будут отличаться. В "красную" входят те государства, где очень высокая заболеваемость, еще хуже, чем в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов назвал конкретные цифры, по которым чиновники будут делить страны:
"Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем ‒ "красная" зона, с меньшим ‒ "зеленая".
Для иностранцев, которые захотят прилететь в Украину, Кабмин вводит еще одно важное правило - обязательное наличие медицинского полиса.
Напомним, правила карантина внезапно решили изменить, Шмыгаль предупредил украинцев: "с 15 июня можно будет...".
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