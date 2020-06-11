Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается в ресторане вместе с его хозаином и дочерью

Балерина, как известно, славится своими самыми разными выходками и любви к постоянной рекламе. Она не стесняется рекламировать фильтры для воды, корм для котов, услуги салонов, бань и конных клубов. При этом чаще всего она хвастается развлечениями в рекламируемых ею ресторанах и загородных СПА. В этот раз Анастасия засветилась в одном из таких заведений в новом имидже, пишет Politeka.net.

Так, звезда в этот раз удивила необычно скромным нарядом - длинным платьем в пол с необычным мелким принтом, но без каких-либо дополнительных на нем украшений. А вот свой образ Волочкова дополнила накидкой с оборкой синего меха и красной мини-сумочкой, похожей больше на клатч. Волосы балерина предпочла завязать, позируя в компании владельца ресторана и его дочери.

«С Лизой и ее папой хозяином ресторана в нашем посёлке встретились вновь! И с моими друзьями😊 Здесь так гостеприимно!», - написала Волочкова, как бы рекламируя заведение.

При этом, чтобы не попасть под привычную волну критики, комментарии она заранее скрыла из общего доступа. В частности, сделала она это потому, что ей под подобными постами пишут о неудачливости ее дерзких образов и чрезмерной любви к «гуляниям по ресторанам». Ранее под подобными фото пользователи сети просили не "приплетать к рекламе дочерей".

Также балерина решила показать, как отдыхает в загородном клубе и веселится во время катания на лошадях. Примечательно то, что технику езды на лошади рысью она выполняла крайне неуместно и неправильно.

Как известно, легкая рысь (также известная как строевая рысь) это вид верховой езды, который применим в основном в английском стиле верховой езды, в котором всадник поднимается из седла в такт с аллюром лошади.

Это предохраняет всадника от постоянных толчков во время езды рысью и от оказания давления на спину лошади. При этом двигаться надо плавно, но никак не подниматься вверх-вниз, измучивая лошадь еще больше.

Похоже, балерина этого не учла и даже похвасталась своими «навыками», однако скрыла комментарии, чтобы не получить волну критики:

«Рысь. Любимый конный клуб "Новый век". Солнце. Радость. Небо. Красота.😊 Я очень люблю лошадей.🙏 И вроде в седле держусь уверенно.😉».

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