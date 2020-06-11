Курс валют заставит украинцев понервничать: к чему быть готовыми

Курс валют в Украине 11 июня проявит новую тактику гривны, которая заставит доллар отдалится от евро.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар сегодня будут отдавать за 2663,67 гривен за стодолларовую купюру. Еще вчера показатель был в районе 2664,12 гривен (-0,45).

Уточним, что к средине прошлого дня доллар далее сумел «отыграться», подскочив до 2664,24 гривен за 100-банкнотную купюру. Однако к вечеру начал сдавать позиции.

А вот курс евро покажет противоположную тенденцию: если вчера его отдавали за 3008,72 за сто евро, то сегодня ценник подскочит до 3028,59 гривен (+19,87).

Зеленский не сдержался, когда говорил об Украине, скандальное заявление: «Полная ср…»

Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Украине нецензурным словом.

Скандальное заявление президент Украины сделал во время общения с журналистом «Украинской правды».

Зеленский признался, что пошел в политику «ради результата» и того, чтобы что-то решать. Президент рассказал, что когда год назад он пришел к власти, больше всего его поразило то, что в Украине разрушено почти все.

«Проще говоря, в стране ср*ка?», - уточнил журналист.

«Полная. Полная!», - тут же согласился с таким нецензурным определением ситуации в стране Зеленский.

Карантин в Украине: украинцам раскрыли, к чему готовиться, «после 22 июня...»

Карантин в Украине вероятнее всего будет продлен и после 22 июня.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей.

Он подчеркнул, что пока в Украине количество болеющих китайским вирусом продолжает расти, говорить об отмене карантина не приходится. В связи с этим Гелевей отметил, что после 22 июня ограничительные меры будут продлены по всей стране.

«Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет», - подчеркнул Гелевей.

Напомним, Андрей Пальчевский назвал китайский вирус классовой болезнью: "Затрагивает только простых...".

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