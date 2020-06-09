Украинская певица Тина Кароль покорила видом в стильном костюме, засветившись рядом с молодым мужчиной

Так, на фан-аккаунте Тины и на странице режиссера Дмитрия Манифеста были опубликованы кадры с соблазнительной Кароль, которой уже давно приписывают роман с артистом Даном Баланом. Поэтому каждый снимок знаменитости с коллегами мужчинами поддается бурным обсуждениям.

На представленном кадре Тина позировала в светлом костюме и сидя на красном мягком кресле. При этом звезда озорничает - показывает язык, в то время, как сам Манифест стоит позади нее и, держась за голову, улыбается.

"Когда мое присутствие не обязательно. Ведь есть прекрасная Кароль", - коротко и лаконично он подписал кадр мужчина у себя. На фан-аккаунте в Инстаграм поклонники оказались довольно красноречивы - такое милое фото им понравились. По их словам Кароль выглядит просто фантастически.

«Такая сильно красивая 😍», «Красота то какая🔥😍», «Наша Богиня, озорная бестия👑😍🔥», «Тиночка😍❤️», «Лучик солнишка ☀️☀️☀️», «Какая же она 😍 женщина - пожар🔥 просто охуенна ❤️», «Чарівна королева❤❤❤», «Чарівна, красуня❤️❤️❤️❤️», «Какие идеи, что могут снимать?», «Оооо, нас что то ждёт, подарок от @tina_karol 😍», «Моя родная любимая @tina_karol ❤️», - написали поклонники.

Также Тина показала себя в смелом образе, который заинтриговал фанатов. Так, Кароль певица примерила стильный костюм белого цвета, при этом надела исключительно его, оставшись без белья.

Артистка несколько часов назад решила опубликовать стильный и пикантный кадр, показывая на том, как позирует в костюме без нижнего белья. На снимке звезда позировала в белом брючном костюме с расстегнутым пиджаком на голое тело. Из-под него видна обнаженная грудь звезды. Сама она при этом очень ярко улыбается и поднимает ножку вверх, касаясь ту рукой.

«капееееееццц😻😻😻», «Такая счастливая❤️», «Ааа, какое чудо😍❤️», «Вот это растяжка 😅Красоточка наша 😍❤️», «Сойти с ума🤤», «Лучшая улыбка😍», «Ой мамочка😍😍😍😍», «Счастливая малышка❤️❤️❤️», «Как милый ребёночек😍 Какие фото, Балан растяжке научил?😍😍😍🔥», «Ух утренняя разминочка 🔥😍😍», «Очеень красивааяя😻❤️😻», - написали пользователи.

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