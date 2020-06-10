"На 200 миллионов больше": МВФ решил немедленно выделить помощь Украине

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов

Эта программа позволяет немедленно выделить около 2,1 млрд долларов (на 200 миллионов долларов больше, чем предполагалось), сообщает пресс-служба МВФ. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша. Отмечается, что программа Stand-By рассчитана на 18-месяцев.

Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии - "чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис завершится". При этом в стране должно продолжится реформирование ключевых структур.

Меркель неожиданно связалась с Путиным, выдвинуты требования по Донбассу: «Киев должен…»

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прямого диалога между Киевом и представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР»

Вопрос войны на Донбассе президент страны-агрессора обсудил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила ему 9 июня.

РосСМИ пишут о том, что в беседе была «высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году».

Путин поставил ультиматум: по его мнению, Киев должен установить прямой диалог с Донецком и Луганском ради установления мира.

Доллар резко сократил разрыв с евро, НБУ изменил курс валют: чего ждать украинцам

Свежий курс валют опубликовал Национальный банк Украины

Согласно прогнозу, уже 10 июня доллар немного укрепит свои позиции и подорожает на несколько копеек. Купить один доллар можно будет за 26,64 гривны, хотя днем ранее его продавали за 26,6 гривен.

Евро, в свою очередь, немного просядет, хотя в последние дни валюта показывала рост относительно доллара и разрыв между ними постоянно увеличивался. 10 июня 1 евро можно будет купить за 30,08 гривен, хотя днем раньше евро продавали за 30,147 гривен.

Украинцам объявили новые правила жизни, громкое заявление Кабмина: "С 10 июня..."

Отныне в Украине разрешено проведение спектаклей и концертов, но с рядом важных условий. Кроме того, Кабмин обсудит 10 июня ослабление, касающееся туризма

Сегодня в стране открываются театры, позволено посещать спектакли и концерты. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Отмечается, что фан-зоны останутся запрещенными, чтобы избежать скопления людей, места должны быть только сидячими и на расстоянии 1,5 метра друг от друга, не более 4 человек могут сидеть за одним столиком (без учета детей до 14 лет), при этом столики должны быть расположены в шахматном порядке.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

А еще Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен...".