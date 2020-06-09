Рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение

Срочные меры, введенные из-за пандемии, сильно ударили по экономике и привели к резкому ее падению.

Всемирный банк в своем отчете отмечает, что сокращение может составить 5,2%.

Подчеркивается, что это самый большой обвал в экономике со времен Второй мировой войны.

"Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете.

НБУ кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит

Курс валют в Украине 9 июня проявит суть гривны, которая начнет разгонять в разные стороны доллар и евро.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Сегодня доллар будут отдавать по 26,6005 гривен за один «вечнозеленый», хотя еще вчера он стоил 26,6953. Валюта обвалилась сразу на 0,0948 грн.

Противоположной будет ситуация с евро: валюта будет продаваться по 30,1477 гривен, хотя до этого его отдавали за 29,9975 грн. Подорожание составило 0,1502.

Ефремов разбился в центре Москвы: «Надеюсь, будет жить»

Скандальный российский актер Михаил Ефремов разбился в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу.

«Известный российский актёр Михаил Ефремов попал в серьёзную аварию в центре Москвы. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек», - сообщили СМИ.

Позже появились кадры, снятые уже с места инцидента: Ефремов сидит пьяный на бардюре, а оператор рассказывает, что он угрожал их «ушатать».

«Пи**рас, он чуть нас только что не ушатал. Машину ушатал», - сказал он.

Кроме того, в кадр также попала машина пострадавших – легковушка «ВАЗ». Как можно заметить, людей там зажало. Их будут доставать спасатели при помощи специального оборудования.

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.