Рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение
Срочные меры, введенные из-за пандемии, сильно ударили по экономике и привели к резкому ее падению.
Всемирный банк в своем отчете отмечает, что сокращение может составить 5,2%.
Подчеркивается, что это самый большой обвал в экономике со времен Второй мировой войны.
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"Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете.
НБУ кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит
Курс валют в Украине 9 июня проявит суть гривны, которая начнет разгонять в разные стороны доллар и евро.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Сегодня доллар будут отдавать по 26,6005 гривен за один «вечнозеленый», хотя еще вчера он стоил 26,6953. Валюта обвалилась сразу на 0,0948 грн.
Противоположной будет ситуация с евро: валюта будет продаваться по 30,1477 гривен, хотя до этого его отдавали за 29,9975 грн. Подорожание составило 0,1502.
Ефремов разбился в центре Москвы: «Надеюсь, будет жить»
Скандальный российский актер Михаил Ефремов разбился в центре Москвы, вылетев на своем внедорожнике на встречную полосу.
«Известный российский актёр Михаил Ефремов попал в серьёзную аварию в центре Москвы. По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек», - сообщили СМИ.
Позже появились кадры, снятые уже с места инцидента: Ефремов сидит пьяный на бардюре, а оператор рассказывает, что он угрожал их «ушатать».
«Пи**рас, он чуть нас только что не ушатал. Машину ушатал», - сказал он.
Кроме того, в кадр также попала машина пострадавших – легковушка «ВАЗ». Как можно заметить, людей там зажало. Их будут доставать спасатели при помощи специального оборудования.
Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.
Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.