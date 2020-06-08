Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон известна своей любовью к "народным" брендам, не особо обращая внимание на стоимость вещей

Несмотря на придерживание строго стиля и, казалось бы, поверхностной безупречности, Кейт порой удивляет публику.

Недавно герцогиня вместе с супругом принцом Уильямом провела видеоконференцию с участниками волонтерского движения. Для этого события Миддлтон выбрала белую блузку бренда M.I.H Jeans, стоимость которой составляет 255 фунтов стерлингов (8610 гривен). Строгий образ дополнили дешевые серьги из магазина Accessorize за пять фунтов стерлингов (168 гривен).

Британцы раскритиковали украшение герцогини. "У Кейт отвратительный вкус. Она, наверное, думает, что чем больше серьги, тем лучше. Удивительно, как женщина с таким воспитанием может носить такую безвкусицу. Это ужасно", – разнес знаменитость в коммертариях один из пользователей.

Ранее мы сообщали, герцоги Кембриджские показали на своей страничке в Инстаграм подросших детей. На ней 37-летний Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой идут к одному из домов в Сандрингеме.

Судя по наряду Шарлотты, можно догадаться, что кадр был сделан больше месяца назад, в день рождения принцессы. Тогда Кейт публиковала серию ее портретов в этом же платье с принтом "гусиная лапка".

Кроме того, мы писали, недавно произошел скандал, связанный с другом Кейт Миддлтон - Ричардом Денненом, редактором издания Tatler. Как известно, здесь вышла разгромная статья о герцогине: журналисты назвали Кейт "болезненно худой" и заявили, что между ней и Меган Маркл постоянно происходят какие-то конфликты.

Кроме того, в материале под названием "Екатерина Великая" герцогиню сравнивают с принцессой Дианой. Также журналисты заявили, что супруг Кейт принц Уильям попал под влияние тещи.

Примечательно, что вместе с Денненом Миддлтон училась в университете, они были соседями на протяжении нескольких лет.

Источники близкие к королевской семье говорят, что в настоящее время герцогиня никак не может оправиться после предательства друга, танцевавшего когда-то у нее на свадьбе. Герцогиня вслед за Меган Маркл намерена судиться с Tatler за публикацию неправдивой информации.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.