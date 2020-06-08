Недавно 34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак раскрыл правду о серьезной болезни

Так, несколько дней назад Александр рассказална своей странице в социальной сети Инстаграм, что начал серьезный курс лечения после того, как его здоровье было подорвано зависимостью от лекарственных препаратов. Мужчина серьезно пострадал, снизил иммунитет и пострадали даже его мышцы. Сегодня артист раскрыл новые подробности, передает Politeka.net.

Сначала певец отметил, что многие годы был вынужден пить снотворное и антидепрессанты, что заметно подорвало его здоровье. Со временем он стал слаб, таблетки со временем затронули его мышцы и даже мозг. Пострадал и желудок.

Сегодня же певец раскрыл новые подробности болезни:

«Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Give Me Rain” - это песня о борьбе с темнотой. Я очень рад и тронут всем отзывам. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны. Ура).

Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет», - написал артист.

Пораженные новыми подброностями болезни, фанаты тут же ответили:

«I love it 😁💕» «Ох как знакомо, особенно желудок и голова..», «Я тебя люблю😍❤», «Мне так жаль что ты проходил через такой ужас... я надеюсь что в будущем этого не будет🙏🏻❤», «This is one of the greatest songs ever!! 😘😂❤️🙌».

Напомним, 16 мая 2009 года победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» одержал в то время 23-летний представитель Норвегии белорусского происхождения Александр Рыбак.

На протяжении 10-ти лет после триумфа на главном песенном конкурсе Европы он успел записать несколько альбомов и снять более 20 клипов. Кроме того, певец активно сотрудничает с мировыми киностудиями и занимается написание саундтреков.

Александр активно гастролирует по всему миру и записывает дуэты. Также победитель «Евровидения 2009» активно ведет свою страничку и регулярно публикует снимки со своих концертов.

Напомним, что 10 лет спустя: как выглядит и чем занимается победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак

Как раньше писала Politeka, "Такого еще не было": грандиозный финал "Евровидение 2020" все же состоялся, эксклюзивные кадры

Как раньше информировала Politeka, Скандал на Нацотборе Евровидения