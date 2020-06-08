Недавно 34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак раскрыл правду о серьезной болезни

Так, несколько дней назад Александр рассказална своей странице в социальной сети Инстаграм, что начал серьезный курс лечения после того, как его здоровье было подорвано зависимостью от лекарственных препаратов. Мужчина серьезно пострадал, снизил иммунитет и пострадали даже его мышцы. Сегодня артист раскрыл новые подробности, передает Politeka.net.

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SOUND ON 🎧 *Mental problems are extremely individual, I can only tell you about my own experiences* “Give Me Rain” is a song about fighting through the darkness, and I am overwhelmed by your response and associations with the song.🙏🏼 For me personally it is about fighting through the pain during rehab and withdrawal from sleep aid. Headache, hallucinations, cold sweat and nightmares became my loyal friends every day. But on the darkest days it felt like knives through my stomach, as my brain and gut are strongly connected. Yay...!😬 In situations like these, in the end all I can to do is lie down and laugh. Because honestly, this s#*t is absurd. But it’s part of the important process. And it will pass.🌪🌥 *Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Give Me Rain” - это песня о борьбе с темнотой. Я очень рад и тронут всем отзывам. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны. Ура). Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет. #mentalhealth #rehab #withdrawal #psykiskhelse Cover art by @joerg_63

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Сначала певец отметил, что многие годы был вынужден пить снотворное и антидепрессанты, что заметно подорвало его здоровье. Со временем он стал слаб, таблетки со временем затронули его мышцы и даже мозг. Пострадал и желудок. 

Сегодня же певец раскрыл новые подробности болезни: 

 «Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Give Me Rain” - это песня о борьбе с темнотой. Я очень рад и тронут всем отзывам. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны. Ура).

Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет», - написал артист.

Пораженные новыми подброностями болезни, фанаты тут же ответили:

«I love it 😁💕» «Ох как знакомо, особенно желудок и голова..», «Я тебя люблю😍❤», «Мне так жаль что ты проходил через такой ужас... я надеюсь что в будущем этого не будет🙏🏻❤», «This is one of the greatest songs ever!! 😘😂❤️🙌».

Напомним, 16 мая 2009 года победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» одержал в то время 23-летний представитель Норвегии белорусского происхождения Александр Рыбак.

На протяжении 10-ти лет после триумфа на главном песенном конкурсе Европы он успел записать несколько альбомов и снять более 20 клипов. Кроме того, певец активно сотрудничает с мировыми киностудиями и занимается написание саундтреков.

Александр активно гастролирует по всему миру и записывает дуэты. Также победитель «Евровидения 2009» активно ведет свою страничку и регулярно публикует снимки со своих концертов.

Напомним, что 10 лет спустя: как выглядит и чем занимается победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак

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