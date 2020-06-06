Наличие трудовой книжки больше не гарантирует украинцам начисление трудового стажа

О том, что важно знать об изменениях в действии основного документа, подтверждающего стаж трудовой деятельности работников, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» экономист Тарас Козак.

Он подчеркнул, что уже с 2017 года трудовой стаж это не только запись в трудовой книжке.

«Сейчас играет роль страховой стаж. То есть считаются только те месяцы, за которые были уплачены взносы. То есть когда гражданин был оформлен на работе официально, и работодатель платил за него ЕСВ», - подчеркнул эксперт.

Отметим, что ЕСВ – консолидированный страховой взнос в Украине, который собирается регулярно через систему общеобязательного государственного страхования.

При этом, если работодатель по каким-то причинам не уплатил этот взнос или выдал работнику зарплату в конверте, этот месяц не войдет в страховой стаж и, соответственно не будет учтен.

Это может привести к тому, что у работников могут возникать заблуждения по поводу их трудового стажа, так как по закону цифры будут значительно меньше, чем по факту. Эксперт подчеркнул, что этот момент важно учитывать при планировании выхода на пенсию.

Напомним, Кабмин утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек, а также об автоматическом начислении пенсий.

Следующий шаг к принятию соответствующего закона лежит за депутатами Верховной Рады.

Стоит отметить, если изменения примут, это не значит, что трудовых книжек совсем не будет - наоборот они будут существовать, но предприятия не должны их хранить.

Напомним, пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан.

Как сообщала Politeka, зарплату и стаж украинцам будут считать по-новому, Кабмин решил отменить трудовые.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.