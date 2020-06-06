По случаю 221-летия с дня рождения российского поэта Александра Пушкина балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком в образе Натальи Гончаровой, супруги классика литературы

На фото, опубликованном в социальной сети Instagram, артистка позирует в объятиях актера Левани Учанеишвили, который на снимке – в образе Александра Пушкина, передает Politeka.net.

«Сегодня день рождения А.С.Пушкина.🙏 мне посчастливилось играть роль Натали Гончаровой в фильме «Чёрный принц», где роль Пушкина играл голливудский актёр Левани Учанеишвили. Этот фильм занял первое место на международном фестивале независимых фильмов в Нью-Йорке.😊 А с Левани мы дружим и сейчас.🙏 И каждое своё послание или смс он всегда подписывает: «твой Пушкин»...🌺»», – подписала снимок с присущим пафосом артистка.

Отметим, что платье Волочковой как-то не совсем соответствует духу времени, о котором идет речь в фильме, поскольку декольте и выглядывающая из-под него грудь вряд ли бы вызвали одобрение в той сфере, где обращался поэт.

Что думают по поводу фото подписчики балерины, неизвестно, поскольку она закрыла возможность комментариев на своей странице. Причиной такого решения стало то, что, учитывая скандальность снимков, Волочкова неоднократно сталкивалась с хейтерами и просто недоброжелателями, которые не жалели оскорблений в адрес любительницы откровенных шпагатов.

Левани Учанеишвили – выходец из Советского Союза, который сумел покорить Голливуд. Он сыграл в «Дне независимости», «Самолете президента», «Блэйде», «Вирусе» и других известных лентах.

Ранее мы писали о том, что Волочкова показала долгожданную гостью - 14-летнюю дочь Ариадну. В настоящее время девочка живет с отцом и его новой возлюбленной.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места

Также Politeka сообщала, что Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах