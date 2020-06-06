Родные до сих пор не верят

Трагически оборвалась жизнь известной российской журналистки и радиоведущей Юлии Норкиной

Об этом пишет Politeka.net.

Сперва печальную новость сообщил ее муж Андрей Норкин.

Новость стала настоящим ударом для коллег 52-летней радиоведущей Юлии Норкиной и ее поклонников.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30", - написал Андрей в своем личном Facebook.

Но родственники радиоведущей не спешат озвучивать настоящую причину смерти Юлии. В СМИ сперва появились версии о том, что журналистку погубил инфаркт или другое тяжелое заболевание.

Позже появилась информация, что Норкина якобы совершила суицид.

"Юлия Норкина повесилась, - заявил блогер Антон С (Антон Суворкин). Якобы Андрей положил глаз на молоденькую редакторшу передачи, которую ведет муж Норкиной. В день смерти Юлия отправила сопернице красивый букет цветов. Тело Юлии нашли ее дети", - проинформировал Telegram-канал "НеМалахов".

Официального подтверждения информации пока не было со стороны родных.

Ранее мы рассказывали о смерти известного актера Михаила Кокшенова. Трагедия произошла 5 июня.

В 2017-м у актера случилось сразу два инсульта, однако мужчине удалось преодолеть их и вернуться домой, где за ним ухаживали сразу две его супруги: нынешняя и бывшая. Тогда актер рассказывал, что чувствовал себя хорошо и даже выходил на прогулки во двор и на улицу.

Последние полгода Кокшенов пребывал в реабилитационном центре в Подмосковье, борясь с тяжелой болезнью.

За свою длительную карьеру Михаил Кокшенов сыграл более ста ролей. Среди них сюжеты в «Ералаше», съемки в «Спортлото 82», «Ширли мырли», «День Святого Валентина» и другие легендарные ленты.

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