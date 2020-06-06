Украинцам заявили о новом карантине, Минздрав резко передумал смягчать условия: «придется потерпеть…»

В Минздраве предупредили украинцев о новом карантине.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он предупредил о возможности внедрения адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина", - добавил Ляшко.

Тем временем в МОЗ уже передумали открывать кафе, рестораны и бассейны в 7 областях, ведь количество инфицированных на 100 000 населения превышает норму.

Придется потерпеть Киеву и следующим областям:

• Черновицкой

• Волынской

• Житомирской

• Львовской

• Ровненской

• Донецкой

• Луганской

Доллар рухнул, а евро ставит рекорды: каким будет курс валют после затяжных выходных

Американский "вечнозеленый" и единая европейская валюта продолжают разбегаться в разные стороны, пока гривна молча наблюдает

Национальный банк Украины установил новый курс валют на вторник, 9 июня, после длинных выходных в связи с Днем Святой Троицы.

Так, курс доллара прыгнул вниз еще на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и теперь за один "вечнозеленый" попросят 26,60 гривен.

При этом евро уже перевалило на 30 гривен.

Так, национальный регулатор установил стоимость одного евро на уровне 30,14 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Зарплату и стаж украинцам будут считать по-новому, Кабмин решил отменить трудовые: что нужно знать

Кабинет министров Украины утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек, а также об автоматическом начислении пенсий

Следующий шаг к принятию соответствующего закона лежит за депутатами Верховной Рады.

Стоит отметить, если изменения примут, это не значит, что трудовых книжек совсем не будет - наоборот они будут существовать, но предприятия не должны их хранить.

Это значит, что бумажная книжка может храниться у сотрудника, а работодатель, по желанию работника, должен будет ее заполнить. Информация также о сотруднике будет вестись онлайн.

К слову, при оформлении подавать трудовую будет необязательно.

Украинские герои мощным ударом проучили оккупантов, кадры успеха: "Не убежали!"

Силы ООС мощно проучили российско-оккупационные войска "Л/ДНР" за постоянные обстрелы.

Соответствующий видеоролик в Youtube опубликовал волонтер и блогер Роман Доник.

По его словам, бойцам ВСУ прицельным ударом удалось уничтожить вражеский тяжелый миномет, который постоянно "кошмарил" наши позиции на передовой.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен 120-мм миномет, обстреливающий наши позиции. Минометный расчет пытался убежать от возмездия. Не убежали", – говорится в подписи к опубликованному видеоролику.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, "русский мир" превратил Луганск во второй Чернобыль: пугающие кадры

Также Politeka писала, что в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины: что сообщают каналы пропагандистов.