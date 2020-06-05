Недавно 34-летний норвежский скрипач и певец с беларускими корнями Александр Рыбак решил рассказать о серьезных проблемах

Певец решился на довольно откровенное и личное признание, опубликовав развернутое заявление на своей странице в социальной сети Инстаграм. Александр заявил, что вынужден был бороться за жизнь долгие года, спасаясь от зависимости от лекарственных препаратов, передает Politeka.net.

Александр отметил, что одиннадцать лет он принимал снотворное и антидепрессанты, что заметно подорвало его здоровье. И если сначала все было нормально, то по прошествии многих лет, это едва ли не разрушило его жизнь. Он стал слаб и напугаг, это затронуло его мышцы и даже мозг. Пострадал и желудок.

Рыбак пожаловался, что постоянное употребление снотворного и антидепрессантов на протяжение 11 лет негативно отразилось на его здоровье.

"Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - рассказал о перенесенных ужасах артист. Также он отметил, что с начала этого года ходит на курс реабилитации, занимается лечением, налаживает жизнь заново и даже заметен первый прогресс.

Сам артист заметно изменился, что также заметно на фото в его профиле. Улыбчивый певец стал более грустным и менее улыбчивым, его выступления стали серьезнее, а сам он все реже делится чем-то личным. Тем не менее, он старается рассказывать о хорошем в своей жизни и подбадривает поклонников.

В свою очередь, фанаты были тронуты обращением артиста, поэтому принялись активно писать ему слова поддержки под постами в Инстаграм.

«спасибо, что начали этот разговор о психическом здоровье, и я надеюсь, что реабилитация проходит хорошо ❤️», «Сочувствую, слезы на глазах🥺. Главное не сдавайся! Мы тебя любимые! ♥ ️ ♥ ️ ♥ «, «Береги себя, наслаждайся жизнью, люби жизнь, прекрати эти наркотики❤», «У всех есть взлеты и падения, и я ценю это 👍 и поддержу вас, что бы с вами ни случилось 🤗❤️», «Боже мой ... Мне так грустно это слышать. 🙈 Надеюсь, у тебя сейчас лучше! Вы такой удивительный человек, музыкант, певец. Спасибо за все, что вы дали фанатам за 11 лет. Fan Я твой фанат с 2014 года. И я верю, лучшее еще впереди! 🥰🎻».

Напомним, 16 мая 2009 года победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» одержал в то время 23-летний представитель Норвегии белорусского происхождения Александр Рыбак.

На протяжении 10-ти лет после триумфа на главном песенном конкурсе Европы он успел записать несколько альбомов и снять более 20 клипов. Кроме того, певец активно сотрудничает с мировыми киностудиями и занимается написание саундтреков.

Александр активно гастролирует по всему миру и записывает дуэты. Также победитель «Евровидения 2009» активно ведет свою страничку и регулярно публикует снимки со своих концертов.

Напомним, что 10 лет спустя: как выглядит и чем занимается победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак

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