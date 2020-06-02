56-летняя российская певица Лолита Милявская встревожила сеть, появившись возле виселицы

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, которым сначала напугала публику, а затем заставила рыдать от смеха (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Лолита в клетчатом пальто, светлом реглане и синих спортивных штанах в обтяжку предстала на фоне средневековых декораций, стоя возле деревянной виселицы. Держа одной рукой краюху хлеба, а другой, собственно, саму петлю, певица попыталась протиснуться, комментирую при этом происходящее:

"Я хочу принять кару за всех, кого я погубила на этом свете, - начала отчаянно взывать артистка, а затем резко прекратила, - Послушайте, я после карантина не могу влезть в эту петлю... Я пока не буду кончать с собой, а лучше поем хлебушка".

Лолита в подписи к кадрам рассказала, где нашла такое удивительное место:

"В 140 км от Москвы снимается очень крутой сериал, который называется «Чума»✌️ Не имею права выкладывать костюмы, съемки сцен с разными героями, но использовать элементы декорации мне разрешили))🎥🎭⁣⁣".

Пользователи моментально отреагировали на выходку Милявской:

"Лолита не надо. Вы нам нужны в любом состоянии. ❤️❤️❤️"

"Отличный сериал, смеялась до слез"

"Восхищаюсь ваши позитивом 😍"

"😂👍 видимо мало погубила😂 петля не для вас приготовлена однозначно)"

"Лола не надо!!!!"

"Одумайся, Лола! Мы тебя обожаем!"

"Сначала испугалась за вас очень сильно. Но в конце вздохнула с облегчением"

Ранее мы сообщали, Лолита насмешила кадрами, когда сняла медицинскую маску - оказалось, она забыла снять макияж, и тот размазался по всему лицу.

«Вот что происходит с тобой, когда ты соблюдая масочный режим выходишь со съемочной площадки, не сняв грим», - пошутила Лолита.

Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него"