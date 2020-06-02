56-летняя российская певица Лолита Милявская встревожила сеть, появившись возле виселицы
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, которым сначала напугала публику, а затем заставила рыдать от смеха (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Лолита в клетчатом пальто, светлом реглане и синих спортивных штанах в обтяжку предстала на фоне средневековых декораций, стоя возле деревянной виселицы. Держа одной рукой краюху хлеба, а другой, собственно, саму петлю, певица попыталась протиснуться, комментирую при этом происходящее:
"Я хочу принять кару за всех, кого я погубила на этом свете, - начала отчаянно взывать артистка, а затем резко прекратила, - Послушайте, я после карантина не могу влезть в эту петлю... Я пока не буду кончать с собой, а лучше поем хлебушка".
Лолита в подписи к кадрам рассказала, где нашла такое удивительное место:
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"В 140 км от Москвы снимается очень крутой сериал, который называется «Чума»✌️ Не имею права выкладывать костюмы, съемки сцен с разными героями, но использовать элементы декорации мне разрешили))🎥🎭".
Пользователи моментально отреагировали на выходку Милявской:
"Лолита не надо. Вы нам нужны в любом состоянии. ❤️❤️❤️"
"Отличный сериал, смеялась до слез"
"Восхищаюсь ваши позитивом 😍"
"😂👍 видимо мало погубила😂 петля не для вас приготовлена однозначно)"
"Лола не надо!!!!"
"Одумайся, Лола! Мы тебя обожаем!"
"Сначала испугалась за вас очень сильно. Но в конце вздохнула с облегчением"
Ранее мы сообщали, Лолита насмешила кадрами, когда сняла медицинскую маску - оказалось, она забыла снять макияж, и тот размазался по всему лицу.
«Вот что происходит с тобой, когда ты соблюдая масочный режим выходишь со съемочной площадки, не сняв грим», - пошутила Лолита.
Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".
Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него"