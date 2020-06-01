Погода в Украине во вторник, 2 июня, все еще будет влажной, поскольку циклон по имени Izolde, не хочет покидать нашу страну

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, основной дождевой удар придется на западную часть Украины. При этом на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Дожди, периодические, от небольших до умеренных, вероятны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке.

На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Ветер во вторник будет северо-западный, умеренный, но может усиливаться и до порывистого.

Температура ночью ожидается низкой + 4 + 8 градусов, на юге и в восточных областях до +12 градусов.

Днем в большинстве регионов прогнозируется +14 +18 градусов, на Востоке будет теплее, до +17 +22 градусов, а холодное в западной части Украины, только +8 +13 градусов.

В Киеве вторник, 2 июня, также имеет все шансы быть дождливым. Тепла не предвидится: ночью +6 градусов, днем ​​ +14 градусов.

Синоптик отметила, что на полное прекращения дождей в ближайшее время лучше особо не рассчитывать, но есть и повод для радости. Совсем скоро должно потеплеть. 3-4 июня до +17, +18 градусов, а затем будет уже и +20 и выше 20 градусов.

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