Украинцам бесплатно раздадут евробляхи, официальное заявление: "Получить авто смогут..."

В ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче автомобилей на еврономерах.

Так, согласно сообщению, евробляхи, конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах - не распроданные за три сессии - поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно их передать.

Отмечается, что получить евробляху смогут, в первую очередь, медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.

Доллар катится в пропасть, начало лета ударило по курсу валют: НБУ выдал новые цифры

В то время пока неделя стартует с укрепления гривны по отношению к доллару, евро приготовился к небывалому скачку.

Согласно данным Национального банка Украины, 1 июня 2020 года официальный курс доллара застынет на отметке 26,86 гривен за один "вечнозеленый". Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Другая ситуация складывается с европейской валютой, которая достигнет 1 июня почти 30 гривен. Так, НБУ установил курс на уровне 29,92 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего

В Украине по состоянию на 1 мая 2020 увеличилась задолженность по выплате заработной платы

Рост задолженности по сравнению с данными на 1 апреля составил 1,1%. В целом на начало мая государство должно выплатить работникам 2 996,722 млн гривен, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Наибольшая задолженность по зарплате наблюдается в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.

Напомним, повышение зарплат чиновникам, у Шмыгаля раскрыли скандальные подробности.

Также Politeka писала, что Кабмин радикально меняет правила выплаты пенсий, срочное заявление Шмыгаля.