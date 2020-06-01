Украинцам бесплатно раздадут евробляхи, официальное заявление: "Получить авто смогут..."
В ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче автомобилей на еврономерах.
Так, согласно сообщению, евробляхи, конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах - не распроданные за три сессии - поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно их передать.
Отмечается, что получить евробляху смогут, в первую очередь, медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.
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Доллар катится в пропасть, начало лета ударило по курсу валют: НБУ выдал новые цифры
В то время пока неделя стартует с укрепления гривны по отношению к доллару, евро приготовился к небывалому скачку.
Согласно данным Национального банка Украины, 1 июня 2020 года официальный курс доллара застынет на отметке 26,86 гривен за один "вечнозеленый". Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Другая ситуация складывается с европейской валютой, которая достигнет 1 июня почти 30 гривен. Так, НБУ установил курс на уровне 29,92 гривен за 1 евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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В Украине по состоянию на 1 мая 2020 увеличилась задолженность по выплате заработной платы
Рост задолженности по сравнению с данными на 1 апреля составил 1,1%. В целом на начало мая государство должно выплатить работникам 2 996,722 млн гривен, говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Наибольшая задолженность по зарплате наблюдается в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.
Напомним, повышение зарплат чиновникам, у Шмыгаля раскрыли скандальные подробности.
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