А девушка есть что показать

"Холостяк" 10 сезона Максим Михайлюк наконец сделал окончательный выбор

Как передает Politeka.net, вчера, 22 мая, состоялся финал 10 сезона шоу "Холостяк".



До финала проекта дошли киевлянка Дана Оханская и уроженка Кривого Рога Даша Ульянова, которой пилот из США и одел на палец заветное кольцо.

Дана Оханская родилась в Киеве в семье бухгалтера и водителя на ЧАЭС. По образованию девушка журналист.

Получила диплом магистра в Киевском национальном университете им. Шевченко. На данный момент она владеет модельным агентством и увлекается эротической поэзией, что неоднократно демонстрировала на протяжении шоу.

В планах девушки – развивать свой бизнес и начать проект, который будет связан с ее увлечением.

А вот победительница шоу, 23-летняя Даша Ульянова родилась в Кривом Роге.

Ее отец – успешный предприниматель, а мама – домохозяйка. Кроме того, у нее есть братья-близнецы.

Сама же Дарья имеет образование актрисы. Диплом получила в Харьковском национальном университете искусств имени Котляревского.

Однако пока девушка не работает по специальности. Она – тренер по стретчингу, поскольку с детства занималась художественной гимнастикой. Мечтает открыть собственную спортивную студию.

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