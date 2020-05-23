"Холостяк" 10 сезона Максим Михайлюк наконец сделал окончательный выбор
Как передает Politeka.net, вчера, 22 мая, состоялся финал 10 сезона шоу "Холостяк".
До финала проекта дошли киевлянка Дана Оханская и уроженка Кривого Рога Даша Ульянова, которой пилот из США и одел на палец заветное кольцо.
Дана Оханская родилась в Киеве в семье бухгалтера и водителя на ЧАЭС. По образованию девушка журналист.
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Получила диплом магистра в Киевском национальном университете им. Шевченко. На данный момент она владеет модельным агентством и увлекается эротической поэзией, что неоднократно демонстрировала на протяжении шоу.
В планах девушки – развивать свой бизнес и начать проект, который будет связан с ее увлечением.
А вот победительница шоу, 23-летняя Даша Ульянова родилась в Кривом Роге.
Ее отец – успешный предприниматель, а мама – домохозяйка. Кроме того, у нее есть братья-близнецы.
Сама же Дарья имеет образование актрисы. Диплом получила в Харьковском национальном университете искусств имени Котляревского.
Однако пока девушка не работает по специальности. Она – тренер по стретчингу, поскольку с детства занималась художественной гимнастикой. Мечтает открыть собственную спортивную студию.
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