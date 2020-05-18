53-летний российский певец Филипп Киркоров зажег дома со своими детьми - артист вляпался в очередной инстаграм-челлендж

Как передает Politeka.net, Киркоров опубликовал забавное видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артист в начале предстал в маске и объемном костюме - невозможно не заметить "выросший" живот. Поставив пакеты с продуктами на пол, Филипп пустился плясать и в какой-то момент неуклюже рухнул на пол. Конечно, падение было постановочным... После этого Киркоров сбросил маску и к нему присоединились 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин-Кристин.

Оказалось, смешной танец, который они продолжили исполнять уже втроем, был в рамках флешмоба, организованного сетью супермаркетов.

"Привет, страна! Дни самоизоляции продолжаются и мы все никак не можем попасть в спортзалы 😣 Остается заниматься спортом дома и участвовать в спортивных инстаграм-челленжах))) Вот и меня это не обошло! Я принимаю съедобную эстафету. Снимайте и вы тоже, как тренируетесь или танцуете дома с продуктами, загружайте видео себе в ленту, отмечайте меня... Видео от самых креативных авторов я буду репостить себе в сториз", - сообщил Киркоров.

За полчаса ролик просмотрели почти 40 000 человек. Поклонники засыпали звездного отца и его детей похвалами.

"Алла-Виктория классно танцует👍 Супер . 😍❤️🔥🔥"

"Сладенькие😍🥰😘"

"Бомба🔥"

"Очень весёлая эстафета, Филипп! Смотреть одно удовольствие😍🔥"

"Какой крутой ,позитивный ролик у вас получился !!! 🔥🔥🔥. Как креативно снято! Как Синхронно, круто вы смотритесь с детьми 👍👍👍 вот. Правда очень круто!😍🔥👍"

"Хорошо, что не на детей упал".

Ранее мы сообщали, Киркоров растрогал сеть кадрами поздравления своих близнецов с Днем победы. Поп-король вывел наследников в живописное место, похожее на лес, и поставил прочесть на камеру стихотворение "Я никогда не видела войны".

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую"